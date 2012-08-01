DANCE OPEN налаживает творческие свяэи с Финляндией

Международный фестиваль DANCE OPEN, ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге, расширяет свои границы. Организаторы фестиваля намерены дать старт новому проекту - St.Petersburg - Savonlinna Ballet Days. «Балетные дни» в Савонлинне пройдут с 7 по 11 августа.

«Балет в Савонлинне – это целый комплекс впечатлений: выступления звезд балета, дополняются уникальной атмосферой средневекового замка Олавинлинна и живописного озерного края Финляндии», - поясняет директор фестиваля Екатерина Галанова, - «Крепость находится прямо посреди красивейшего озера, здесь ежегодно возводят крытую сцену и зрительный зал более чем на две тысячи мест.

В «Гала-концерте звезд балета DANCE OPEN» в рамках St.Petersburg - Savonlinna Ballet Days примут участие солисты Большого и Мариинского театров, солисты American Ballet Theatre и Бостонского балета. А декорацией станет сама крепость: ее стены и башни… – это будет потрясающее зрелище».По данным организаторов, важной частью проекта станет организация мастер-классов на базе Савонлиннской музыкальной Академии. Своим мастерством поделятся педагоги из Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой - Никита Щеглов, Вероника Иванова и Анастасия Васильева. Проект «St.Petersburg – Savonlinna Ballet Days» будет носить долгосрочный характер: он рассчитан на три года. Цель проекта — развитие творческого взаимодействия между Петербургом и Юго-Восточной Финляндией.