Танцующий Хабаровск попал в книгу рекордов России
1 августа 2012, 09:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Книга рекордов России официально подтвердила рекорд по массовому синхронному исполнению латиноамериканского танца бачата, который установили хабаровчане 30 июня в День молодежи, передает РИА АмурПресс.
Ответ из книги рекордов России процитировал РИА "Восток-Медиа":
«Уважаемые господа!
Мы рады Вам сообщить, что после тщательного изучения всех представленных доказательств в связи с заявкой № 13.809 "Самый массовый синхронный танец бачата" – 325 пар по представлению Отдела экспертиз Редколлегией "Книги рекордов России" было принято решение о признании заявки официальным рекордом России (решение единогласное). Доказательная база была признана в целом соответствующей предоставленным Правилам.
Поздравляем вас! Это замечательное достижение, способствующее укреплению имиджа России!»
Станет ли Хабаровск мировым рекордсменом по бачате, будет известно ближе к концу года.