Танцующий Хабаровск попал в книгу рекордов России

Книга рекордов России официально подтвердила рекорд по массовому синхронному исполнению латиноамериканского танца бачата, который установили хабаровчане 30 июня в День молодежи, передает РИА АмурПресс.



Ответ из книги рекордов России процитировал РИА "Восток-Медиа":

«Уважаемые господа!

Мы рады Вам сообщить, что после тщательного изучения всех представленных доказательств в связи с заявкой № 13.809 "Самый массовый синхронный танец бачата" – 325 пар по представлению Отдела экспертиз Редколлегией "Книги рекордов России" было принято решение о признании заявки официальным рекордом России (решение единогласное). Доказательная база была признана в целом соответствующей предоставленным Правилам.

Поздравляем вас! Это замечательное достижение, способствующее укреплению имиджа России!»

Станет ли Хабаровск мировым рекордсменом по бачате, будет известно ближе к концу года.