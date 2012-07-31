Известный актер Юозас Будрайтис попал под машину в Вильнюсе (ВИДЕО)

Полиция Вильнюса разыскивает водителя автомобиля, сбившего известного актера театра и кино Юозаса Будрайтиса. Водитель с места происшествия скрылся, не удосужившись помочь 71-летнему актеру.



Его с травмой ноги доставили в больницу. О состоянии Будрайтиса информации пока нет.

Полиции известен государственный номер автомобиля, сбившего актера.

В 1968 году Будрайтис окончил юридический факультет Вильнюсского университета, но юристом не стал. Будрайтис дебютировал в кино в 1961 году в эпизоде фильма "Когда сливаются реки". Позднее он был приглашен режиссером Витаутасом Жалакявичюсом на роль Йонаса в картине "Никто не хотел умирать", сделавшей его популярным. С 1969 года Будрайтис являлся актером Литовской киностудии, активно снимался, в том числе и за рубежом. Наиболее значительные роли он исполнил в фильмах "Щит и меч", "Богач, бедняк...", "Чувства", "С тобой и без тебя", "Факт", "Опасный возраст", "Грешник". Будрайтис является народным артистом Литовской ССР, награжден российским орденом Почета.



