Дмитрий Медведев поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем легендарную певицу Эдиту Пьеху.

«Прекрасные вокальные данные, яркая индивидуальность, талант драматической актрисы позволили Вам стать звездой отечественной эстрады. Вашим голосом, без преувеличения, «озвучена» целая эпоха в жизни страны», - говорится в поздравительной телеграмме главы правительства.

«АН» сообщали, что блистательная Эдита Пьеха, народная артистка СССР, звезда эстрады, отмечает 31 июля сразу два юбилея - свое 75-летие и 55-летие творческой деятельности.