Валерий Гергиев выступит на Эдинбургском фестивале

Выдающийся российский дирижёр Валерий Гергиев примет участие в Эдинбургском фестивале. Данное событие является одним из самых ожидаемых на международном музыкальном форуме, который пройдет с 9 августа по 2 сентября.

«Валерий Гергиев завершает год своего Почетного Президентства на Эдинбургском фестивале двумя сериями выступлений», - говорится на официальном сайте Мариинского театра, который возглавляет маэстро.Вначале Валерий Гергиев даст несколько концертов совместно с Лондонским симфоническим оркестром. 16 августа в исполнении оркестра прозвучат Первая симфония Иоганнеса Брамса, Первая симфония и Первый скрипичный концерт Кароля Шимановского. Специальным гостем концерта станет молодая скрипачка Никола Бенедетти. Она хорошо знакома с произведениями Шимановского: в 2004 году Бенедетти получила звание «Юный музыкант Би-Би-Си» за высоко профессиональное обращение к творческому наследию композитора.

В программе остальных концертов Лондонского симфонического оркестра также значатся такие музыкальные произведения Шимановского как Вторая симфония и Третья симфония под названием «Ночная песнь». Кроме того, на контрасте будет исполнена музыка Брамса - «Трагическая увертюра» и Вторая симфония, Третья симфония и Вариации на тему Гайдна, Четвертая симфония.Ожидается, что на последнем концерте Валерия Гергиева поддержат известные музыканты - пианист Денис Мацуев и скрипач Леонидас Кавакос.Следующая часть фестиваля, связанная с именем Валерия Гергиева, включает его выступления с Мариинским театром. 30, 31 августа и 1 сентября на Эдинбургском фестивале будет представлен балет Сергея Прокофьева «Золушка» в хореографии Алексея Ратманского. «Легендарный Мариинский театр привезет на фестиваль знаменитую сказку Шарля Перро в сценическом прочтении», - говорится на сайте Эдинбургского фестиваля, - «В этой удивительной постановке - классический балет идет бок о бок с современными танцевальными веяниями. Кроме того, спектакль представляет собой по-настоящему увлекательное повествование».