"Репортажи у костра" зажигают в Осетии тележурналисты России

Первый Межрегиональный форум телевизионных журналистов "Репортажи у костра", который проходил с 26 июля на Северном Кавказе на турбазе "Барс" в Северной Осетии-Алании накануне завершился.

Основная цель форума - содействие развитию туристическо-рекреационных ресурсов субъектов России и их продвижению в медиапространстве, а также стимулирование создания качественных телепроектов о достижениях российских регионов в различных сферах, их самобытности, исторических и природных памятниках через проведение Всероссийского конкурса телевизионных работ "Репортажи у костра", организованного в рамках форума.

Деловая часть форума прошла на базе Молодежного туристического центра "Барс" в горном поселке Верхний Фиагдон, расположенном в Куртатинском ущелье.

Среди прочего, мастер-класс для региональных журналистов провел работающий в эпицентре международных событий по всему миру специальный корреспондент арабской редакции телеканала "Russia Today" Ашраф Эль Саббах.

Компания-оператор развития туристического кластера на Северном Кавказе ОАО "Курорты Северного Кавказа" представила на форуме свой новый инвестиционный проект "Северо-Кавказский горный клуб", предполагающий развитие приключенческих и эко путешествий в регионе.

Участники форума смогли пообщаться и с известным российским журналистом, спецкорром телеканала "Россия-1", автором и ведущим "Военной программы" Александром Сладковым, шеф-редакторами телеканала "Россия 24" Ольгой Дудоладовой и Михаилом Таки, передают Вести.

Церемония зажжения костра - символ фестиваля -совпала с открытием Олимпиады в Лондоне. Участники форума зажгли костер "Факелом дружбы", который передавали друг другу по цепи почти из 100 человек.

Во время форума участники познакомились с культурой и бытом осетинского народа. А в день закрытия форума под открытым небом состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса телевизионных работ "Репортажи у костра". В конкурсе приняли участие 52 компании из 48 российских регионов. В шести номинациях были представлены 107 работ.

Гран-при присужден ГТРК "Регион-Тюмень" за фильм "Тобольск. Выше времени" (автор Михаил Басков, режиссеры Людмила Борисова, Александр Половинкин, оператор Юрий Зеленин). Работа является своеобразной видеоэкскурсией по древней столице Сибири, рассказывает о событиях 19-го века и об удивительных местах города. Фильм снят к 425-летию Тобольска.

"Репортажи у костра", по словам участников, зажгли огонь в сердце каждого, кто приехал в Осетию, чтобы рассказать о своей малой родине самое важное и самое интересное, многое из того, что мы никогда не слышали о своих далеких и близких соседях — о регионах России!