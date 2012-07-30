Дмитрий Медведев поздравил Арнольда Шварценеггера с 65-летием

Сегодня бывший губернатор Калифорнии и вечно любимый широкими кругами кинопублики актёр Арнольд Шварценеггер отмечает своё 65-летие. С чем и поздравил его глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"С днем рождения, Арнольд! С нетерпением жду, когда мы с тобой покатаемся на лыжах в Сочи", — такая запись появилась сегодня в англоязычном микроблоге премьер-министра РФ.В течение последних нескольких лет Дмитрий Медведев и Арнольд Шварценеггер встречались несколько раз. В частности, в январе этого года тогда еще президент РФ принял приглашение бывшей кинозвезды вместе покататься на лыжах.