Дмитрий Медведев поздравил Арнольда Шварценеггера с 65-летием
30 июля 2012, 23:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня бывший губернатор Калифорнии и вечно любимый широкими кругами кинопублики актёр Арнольд Шварценеггер отмечает своё 65-летие. С чем и поздравил его глава российского правительства Дмитрий Медведев.
"С днем рождения, Арнольд! С нетерпением жду, когда мы с тобой покатаемся на лыжах в Сочи", — такая запись появилась сегодня в англоязычном микроблоге премьер-министра РФ.В течение последних нескольких лет Дмитрий Медведев и Арнольд Шварценеггер встречались несколько раз. В частности, в январе этого года тогда еще президент РФ принял приглашение бывшей кинозвезды вместе покататься на лыжах.