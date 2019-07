Калманович – Кобзону: Куда проще казаться настоящим мужчиной, чем быть им

Экс-супруга застреленного в ноябре 2009 года в центре Москвы бизнесмена Шабтая Калмановича Анастасия Калманович написала "очень открытое письмо Иосифу Давыдовичу Кобзону". Поводом послужило его интервью НТВ.



В нем певец, не слишком стесняясь в выражениях, комментирует отношения Анастасии и покойного Шабтая, называя Настю подарком бизнесмену: «Настя — подарок! Отари Квантришвили Калмановичу ее подарил...» Эта фраза искренне возмутила экс-продюсера Земфиры, пишет eg.ru. Открытое письмо Анастасия разместила в своем блоге в ЖЖ.



«Очень открытое письмо Иосифу Давыдовичу Кобзону».



«Уважаемый Иосиф Давыдович! Уважаемый! Никакого сарказма...

Я сейчас серьезна, как расписание пригородных поездов. Да и трудно не уважать того, кто «уважать себя заставил, и лучше выдумать не смог» (с).

И все же, читая это письмо, Вы, вероятно, будете искать в нем нотки претензий нематериального характера. Уверяю Вас, ничего подобного здесь не будет. Будет пара вопросов, на которые я хочу получить ответ, потому что сама никак не справляюсь. Уважение к Вам мне мешает.

Уже год я натыкаюсь в Сети и в воскресный прайм-тайм в эфире НТВ на «новость-расследование», касающуюся расстрела моего бывшего мужа Шабтая фон Калмановича. Давно уже не трогает меня ни неземного качества «журнализм» самих расследователей, ни загадочное отсутствие понимания мотивов случившегося у следствия, ни череда интервью с известными лицами страны. Ваше - не исключение.

Я смотрю этот материал, «разукрашенный» яркими кадрами автоматной стрельбы, пятнами крови, видео с похорон, слезами (уверена, искренними) друзей Шабтая, и в общем мне все понятно - SHOW MUST GO ON.

Но один момент в интервью с Вами, Иосиф Давыдович, каждый раз удивляет меня. Я решилась написать Вам это открытое письмо и задать вопросы, понимая, что ответ я могу ждать вечность. Станете ли Вы там, на Олимпе, отвлекаться от судьбоносных дел ради какого-то там уважения бывшей жены Вашего бывшего мертвого друга? У Вас и так уважения море - вполне живого и плодоносящего. Причем всенародного. Переходящего в обожание. Неоднократно Вами заслуженного. Я понимаю это и пишу Вам (простите великодушно), скорее чтобы ослабить напряжение органа своего удивления.

В своем интервью Вы, касаясь темы нашего с Шабтаем знакомства, выражаетесь кратко: «Настя - подарок! Отари Квантришвили Калмановичу ее подарил...»

Иосиф Давыдович! Вам ли не знать, что правда есть везде? При желании любой факт чьей бы то ни было биографии, можно превратить в «fuckt» и повернуть так, чтобы он выглядел, мягко говоря, неприлично. Важен «индекс социальной массы» превращающего. Учитывая значение Вашего индекса, Иосиф Давыдович, одна Ваша фраза, одно слово, один Ваш жест и посиделки, в которой Отари Витальевич, относившийся ко мне, как к дочери, и познакомивший нас с Шабтаем, превращается во встречу сутенера, проститутки и клиента. Проститутка, очевидно, я. Сутенер - Отари Квантришвили. Шабтай Калманович - клиент.

Где Вы были раньше, Иосиф Давыдович? Где Вы были, когда были живы и Шабтай Калманович, и Отари Квантришвили, которые могли бы без труда поправить Вас в Вашем искреннем заблуждении? Никто же не знал, что Вы заблуждались! Все думали, что Вы рядом. Когда Ваш друг Шабтай женился на мне, Вы стояли под хупой рядом с нами и благоухали тонким французским ароматом. Вы не сорвали церемонию, не отхлестали меня, зазнавшуюся оторву по щекам и не выбросили вон из своих уважаемых «жизней». Вы не поставили в курс Отари Квантришвили о том, что ему негоже было заниматься сводничеством. Кто мог подумать, что Вы, Иосиф Давыдович, поздравляя друга с рождением дочери, на самом деле считаете ее... бонусом к подарку? Спасибо НТВ - теперь я, как и вся страна, знаем об этом.

Понятно, что после публикации этого письма в общем ничего не поменяется. Я же не дура, чтобы на самого Кобзона в суд подавать!

Поэтому второй вопрос будет совсем простой. Почти жалобный. Женский-женский. Но он меня гложет, мучает сильно. И я ничего не могу с собой поделать.

Иосиф Давыдович, а зачем Вам это все? Эти «подарки» СМИ, вечно молодой треп на тему наших с Земфирой «неуставных» отношений? Отчего все это суровое полковничье неодобрение и всяческое отрицание моей одушевленности? Что плохого умудрилась я сделать Иосифу Кобзону, чтобы тот при любой возможности мне в душу плюнуть хотел? В голове все это не укладывается...

Чего еще из доступного человеку может не хватать Иосифу Кобзону?

И я теряюсь в догадках, Иосиф Давыдович. Мое «удивление» набухло и пульсирует. Оно отчаянно в мольбах и в ожидании от Вас ответов на вопросы. Хотя нормального мужского «извини, погорячился» было бы вполне достаточно... Можно непубличного.

Глупое «удивление» ждет. Но даже мой скромный женский разум теряется и понимает, что ничего-то оно не дождется. Не дождется удивление ничего и займет себе место, которое раньше по праву принадлежало уважению. И вот тогда оно превратится в разочарование.

Разочарование осмотрится и ухмыльнется. И ответит на все вопросы вместо Вас. Куда проще казаться настоящим мужчиной, чем быть им. Правда, Иосиф Давыдович?»