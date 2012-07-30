На Петропавловке прозвучит полуденный выстрел в честь Эдиты Пьехи

Сегодня в преддверии своего юбилея Эдита Пьеха осуществит выстрел с Петропавловской крепости. В этом году певица празднует две знаменательные даты – юбилей 75 лет и 55 лет творческой деятельности.

Каждый год 31 июля Эдита Пьеха назначает свидание своим поклонникам в БКЗ «Октябрьский», чтобы отметить свой день рождения в кругу родных и друзей. «Просто я не очень люблю застолья, поэтому концерт в день рождения — это своеобразный подарок не только моим поклонникам, но и мне самой, - поясняет артистка, - ведь люди, которые меня полюбили за мои песни, близкие и понятные им, приходят ко мне как друзья. И когда я вижу полный зал, я счастлива. Это для меня самый лучший подарок!»

В этом году Эдиту Станиславовну поздравят ее самые близкие люди – дочь Илона Броневицкая, внук Стас Пьеха и друзья – Илья Резник, Иосиф Кобзон, Юрий Стоянов, Татьяна Буланова, Людмила Сенчина, Сергей Рогожин, Ирина Тайманова, а также представители правительства Санкт-Петербурга, директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович, игроки ФК «Зенит» и, конечно, дорогие ее сердцу поклонники! Заслуженная артистка РСФСР, Народная артистка РСФСР, Народная артистка СССР, обладательница «Бриллиантового граммофона» и премии «Овация», королева песни Санкт-Петербурга Эдита Пьеха перевернула представление советской публики о том, каким должен быть артист.

В далеком 1955 году простая восемнадцатилетняя девушка без сценического образа и грима, одетая в простую юбку и свитер, запела низким голосом на польском языке. «Это было в зале Консерватории в Новогоднюю ночь с 55 на 56 год. Тогда я четыре раза исполняла на бис песню «Червонный автобус». Можно сказать, что это решило мою судьбу», - вспоминает артистка.