Завершился 11-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2012" в латвийском городе Юрмала. Первое место на фестивале заняла россиянка - певица Niloo, она получила главный денежный приз - 50 тысяч евро.

Второе место и приз в тридцать тысяч евро получил молодой исполнитель из Италии Костанцо Дель Пинто, а на третьем месте - украинская исполнительница Марии Яремчук, ее наградили денежной премией в размере 20 тысяч евро, ей также вручили сертификат на создание музыкального видеоклипа.

Победительница конкурса сказала: "Желаю всем любви и счастья. Огромное человеческое спасибо за лучшее время в моей жизни. Спасибо за этот подарок. Каждую ночь в своих снах буду слышать овации зала "Дзинтари".

Niloo (Нилу) окончила Институт современного искусства. Полное имя певицы – Нилуфар (узб.), что означает "белый лотос". Ее музыкальный талант был замечен еще в детском саду преподавателем по музыке, когда четырехлетняя Нилу написала песню "Бабочка". Так девочка стала заниматься в известном детском коллективе, где оказалась самой маленькой и самой звонкой, сообщается на сайте конкурса.

Конкурс "Новая волна" пришел на смену всесоюзному фестивалю "Юрмала", он традиционно проходит на сцене концертного зала "Дзинтари". В этом году в фестивале приняли участие 16 исполнителей из 14 стран мира.

Основателями фестиваля и сопредседателями жюри конкурса являются композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. В составе жюри - Валерия, Лайма Вайкуле, Константин и Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Игорь Матвиенко.

За все время существования конкурса были открыты такие имена и группы, как "Smash!", Анастасия Стоцкая, Дима Билан, Полина Гагарина и Ирина Дубцова и многие другие.