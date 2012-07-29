По дорогам России покатят мицва-танки пробуждать интерес евреев к знаниям

В ближайшие дни в российских городах появятся мобильные синагоги. Москвичи уже начали привыкать к виду "мицва-танков" на улицах с зимы. А в понедельник они отправятся из столицы по трём маршрутам - на юг, северо-запад и восток.

"В 10.45 три "Мицва-мобиля" стартуют по трем маршрутам. В течение двух недель еврейские общины в регионах РФ примут в гости особые "Мицва-мобили" - трейлеры-синагоги, специально оснащенные всем необходимым для образовательной миссии: пробудить интерес евреев к знаниям истории и традиции народа", - рассказали в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, передает сайт ФЕОР.

На борту каждого "Мицва-мобиля" - молодые раввины и студенты йешив США, Европы и Израиля, которые поделятся своими знаниями и ответят на вопросы евреев.

15 августа "Мицва-мобили" вернутся в Москву. Всего планируется посетить более 50-ти городов.