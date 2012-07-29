В честь Дня ВМФ России в Севастополе освятили самый большой в мире крест

Крест Свято-Никольского храма в Севастополе, который является самым большим в мире и изготовлен по инициативе моряков Черноморского флота, освящён сегодня, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

В ближайшее время новый крест взамен временного будет водружен над храмом, являющимся одним из символов Севастополя. Освятил крест на Братском кладбище города-героя митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

"Одним из мероприятий празднования Дня ВМФ в Севастополе стало проведение чина освящения нового креста Свято-Никольского храма-памятника на Братском военном мемориальном кладбище Севастополя.Навершие высотой 7,5 м и массой 23,5 т изготовленное из уральского гранита, является самым большим в мире. Оно признано заменить прежний крест, расколовшийся от времени и повреждений", - сказал капитан 1 ранга Трухачев, передают Вести.

По его словам, с инициативой изготовления нового креста для христианской святыни вместе с городским духовенством выступили моряки большого десантного корабля (БДК) "Ямал" Черноморского флота, которые являются прихожанами храма.

"Они обратились с письмом к шефам, губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину с просьбой помочь в восстановлении храма. Силами творческо-производственного объединения "Екатеринбургский художественный фонд" крест был воссоздан", — сказал Трухачев.