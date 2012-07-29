В Юрмале сегодня объявят победителей конкурса молодых исполнителей "Новая волна". Три триумфатора конкурса получат диплом победителя, приз "Хрустальная волна" из белого хрусталя и денежную премию.

В 2012 году призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч евро и распределяется следующим образом. Победитель, занявший первое место, получит 50 тысяч евро, второе место - 30 тысяч евро, третье место - 20 тысяч евро.Специальные призы вручаются в следующих категориях: приз зрительских симпатий по итогам SMS голосования в концертном зале "Дзинтари" (победитель получит ценный приз "Бриллиантовая волна" от компании "Смоленские бриллианты") и приз канала МУЗ ТВ, напоминает РИА Новости.

Напомним, Россию на конкурсе представляют группа IOWА, группа W и певица Niloo. За "Хрустальную волну" борются 16 участников из 14 стран.

В состав жюри "Новой волны 2012", которое возглавляют Раймонд Паулс и Игорь Крутой, вошли: композитор Игорь Николаев, певица Лайма Вайкуле, певица Валерия, певец Леонид Агутин, певец Валерий Меладзе, композитор и продюсер Константин Меладзе, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

В гала-концерте, конторый состоится в концертном зале "Дзинтари", выступят почетные гости - канадская певица Нелли Фуртадо и корейская оперная звезда Суми Джо.Помимо зарубежных звезд в гала-концерте примут участие сопредседатели жюри конкурса Игорь Крутой и Раймонд Паулс, Николай Басков, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Валерия, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Игорь Николаев и другие звезды российской эстрады. Ведущие концерта - Александр Ревва, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Анна Семенович, Иван Дорн, Вера Брежнева.