На конкурсе «Жемчужина Черного моря-2012» победила Ольга Стороженко (ФОТО)

Победительницей 16-го международного конкурса красоты «Жемчужина Черного моря-2012» признана 20-летняя Ольга Стороженко. За корону победительницы боролись 15 девушек из Украины, России и Белоруссии.

Конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2012» состоялся накануне в Севастополе на сцене академического театра имени Луначарского.

Корреспондент «АН-Крым» сообщил итоги конкурса: вице-мисс конкурса стала 19-летняя модель из Севастополя Антонина Жеребятина, первой вице-мисс - мастер спорта по художественной гимнастике из Беларуси 19-летняя Ангелина Гладкая, второй вице-мисс - 22-летняя полтавчанка Дарья Мовчан. Титул «Мисс зрительских симпатий» достался Маргарите Лещенко из Киева. Диплом «Мисс грация» вручен Софии Драганчук из Ровно. Анастасия Матренина из Черкасс стала обладательницей титулов «Мисс шарм» и «Мисс FASE CONTROL», а херсонская модель Елена Гарковенко – «Мисс очарование».

Победительница конкурса Ольга Стороженко - студентка Винницкого государственного педагогического университета - рассказала, что по гороскопу она - овен. Хобби красавицы – кулинария, занимается вопросами экологии. Всерьез думает о модельном бизнесе. Ранее студентка побеждала в конкурсах красоты «Первая леди Винницы-2011» и «Мисс студенчество Винницы-2012».









ЗДЕСЬ ФОТО всех участниц конкурса красоты «Жемчужина Черного моря-2012».