Патриарх Кирилл почтил память жертв голодомора в Украине

Предстоятель Российской православной церкви, завершая визит в Киев в связи с празднованием Дня крещения Руси, по традиции возложил венки в парке Вечной славы, расположенный недалеко от Киево-Печерской лавры на Днепровских холмах.

Он почтил память солдат, павших в войне с фашизмом, и жертв массового голода, передает ИТАР-ТАСС. На Украине с 2000 года отмечается "День памяти жертв голодомора и политических репрессий".

В 2009 году Патриарх Кирилл как почетный гость посадил в мемориальном комплексе куст калины.В России панихиды по погибшим проходят ежегодно в Москве, а также в регионах, наиболее пострадавших в результате массового голода - на Кубани, в Поволжье и Сибири.

В результате трех трагедий, повлекших за собой массовый голод в 1920-е, 1930-е и послевоенные годы, на территории СССР, по разным подсчетам, погибли от 15 до 20 миллионов человек.