Сын Михаила Боярского возглавил петербургский телеканал

Телеканал «Санкт-Петербург» возглавил Сергей Боярский — сын известного российского актёра Михаила Боярского. Он назначен генеральным директором петербургского телеканала. Данная информация была обнародована вчера.

«Спасибо всем, кто поздравляет с назначением», - отметил Сергей Боярский в своем блоге в Twitter , - «Для меня это большая честь, оказано большое доверие. Впереди много интересной работы!». Как сообщает портал «Фонтанка.Ру» со ссылкой на самого Сергея Боярского, на новой должности он будет заниматься решением административно-хозяйственных вопросов. Боярский будет продвигать бизнес-стратегию, способствующую развитию телеканала.

Формированием сетки вещания телеканала «Санкт-Петербург» займется один из его помощников: данные полномочия получит заместитель Сергея Боярского, личность которого пока неизвестна. Необходимые назначения Боярский сделает в ближайшие дни: в настоящее время должность заместителя вообще отсутствует в управленческой структуре телеканала, Сергей Боярский введет её специально. Официально Сергей Боярский приступит в руководству телеканалом 30 июля.Напомним, что ранее Сергей Боярский являлся советником губернатора Петербурга Георгия Полтавченко по развитию пресс-служб комитетов администрации и районов Северной столицы. Из-за нового назначения, он был вынужден покинуть этот ответственный пост: согласно закону, чиновник не может работать в частных организациях. Вместе с тем, Сергей Боярский надеется сохранить за собой место советника уже на общественных началах.