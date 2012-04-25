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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

Мортен Харкет впервые выступил в Москве после распада группы A-ha (ВИДЕО)

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

kinorota.ru
kinorota.ru

Фронтмен  A-ha Мортен Харкет впервые выступил в Москве  после распада группы. Вокалист представил новый сольный альбом Out Of My Hands на сцене "Крокус Сити Холла".

 Во время презентации  альбома   Харкет полтора часа раздавал автографы своим поклонникам. Стоя в очереди, фанаты исполняли хиты легендарного норвежского музыканта, передает РИА Новости.

Напомним,  A-ha в 85-ом году выпустила первый сингл "Take on me".  Песня сразу стала хитом, а диск разошелся тиражом в 7 миллионов.  За последующие десять лет коллектив выпустил пять студийных альбомов и сборник хитов. В 1994 году музыканты решили на время разойтись, а в 1998 году воссоединились на время.

В октябре 2009-го на официальном сайте группы появилось сообщение об окончательном распаде.Но Харкет никогда не переставал заниматься своим собственным творчеством. Первым сольным альбомом музыканта стал Poetenes Evangelium 1993 года - приложение к изданию известных норвежских поэтов, среди которых был его друг и единомышленник Ховард Рем. Все песни написаны на норвежском языке и на евангельские темы.

ИЧ

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