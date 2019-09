Мортен Харкет впервые выступил в Москве после распада группы A-ha (ВИДЕО)

//Культура

25 апреля 2012, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фронтмен A-ha Мортен Харкет впервые выступил в Москве после распада группы. Вокалист представил новый сольный альбом Out Of My Hands на сцене "Крокус Сити Холла".

Во время презентации альбома Харкет полтора часа раздавал автографы своим поклонникам. Стоя в очереди, фанаты исполняли хиты легендарного норвежского музыканта, передает РИА Новости.

Напомним, A-ha в 85-ом году выпустила первый сингл "Take on me". Песня сразу стала хитом, а диск разошелся тиражом в 7 миллионов. За последующие десять лет коллектив выпустил пять студийных альбомов и сборник хитов. В 1994 году музыканты решили на время разойтись, а в 1998 году воссоединились на время.

В октябре 2009-го на официальном сайте группы появилось сообщение об окончательном распаде.Но Харкет никогда не переставал заниматься своим собственным творчеством. Первым сольным альбомом музыканта стал Poetenes Evangelium 1993 года - приложение к изданию известных норвежских поэтов, среди которых был его друг и единомышленник Ховард Рем. Все песни написаны на норвежском языке и на евангельские темы.