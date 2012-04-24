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24 апреля 2012, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве открывается фестиваль искусств "Черешневый лес". Фестиваль, включающий в себя выставки, спектакли, кинопоказы и другие мероприятия, пройдет с 24 апреля по 31 мая под девизом "Культура отдыха. Отдохновение культур".

В рамках фестиваля состоятся театральные премьеры и выставки. Также ожидаются выступления музыкантов, премьеры и ретроспективы кинофильмов. Гостям фестиваля представят также презентации книг. "Черешневый лес" завершится он торжественной церемонией вручения премии имени Олега Янковского, передает РИА Новости. Практически сразу после открытия фестиваля состоится премьера - в пятницу на сцене театра "Московская оперетта" представят мюзикл "Фан-Фан Тюльпан".