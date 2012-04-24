Адвокат опубликовал письма актера Алексанра Пороховщикова

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24 апреля 2012, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

На девятый день со смерти актера Александра Пороховщикова его помянуть собрались родные и близкие люди. Напомним, родные выполнили последнюю волю актера и похоронили его 18 апреля на небольшом кладбище в селе Рождествено Московской области, рядом с матерью, как он хотел.

73-летний Александр Пороховщиков скончался в ночь на 15 марта. День похорон актера совпал с 40 днями со дня смерти его жены Ирины.

В СМИ уже появились слухи о том, что у Пороховщикова рос внебрачный сын, была молодая любовница, а родственники делят наследство. Адвокат семьи Пороховщиковых Сергей Жорин прояснил ситуацию.

В своем микроблоге Жорин написал: "Сегодня 9 дней, как с нами нет Александра Пороховщикова. Мы собрались вместе с его самыми близкими родственниками, чтобы вспомнить. Это была великая любовь! И только любящий человек может написать такое письмо! Пусть отсохнут злые языки! С согласия родственников я хочу поделиться с вами письмом, которое написал Александр Шалвович Ирине".

Вот текст письма, фото которого опубликовал адвокат: "Солнышко мое! Любимая моя Ирочка! Вот уж двадцать лет мы вместе в этом сложном мире. Спасибо тебе за твою преданность и неземную Любовь. Нравственная высота твоего чувства ко мне, твоя чистота — неизмеримы. Жизнь нанесла мне тяжелый удар. Ушла мама. Я должен был упасть, а только пошатнулся. Сила твоей Любви, как мощная стена возникла рядом. И я смог на нее опереться. Я счастливый человек! У меня есть мама, любимая, ребенок. А зовут их всех вместе — Ира! Вся моя жизнь принадлежит тебе навечно. Разлучить нас не сможет не только смерть, но и Бог! Ты святая! Трудно быть рядом, но я стараюсь! Горжусь тобой. Целую тебя в глазки 10000 раз. Твой Саша. P.S. Будь спокойна. Я всегда рядом".

Также стало известно: внебрачного сына у Пороховщикова нет. Но в Польше живет мальчик, воспитывать которого он помогал, пишет "Вокруг-ТВ". Когда-то актер спас от самоубийства беременную девушку. Молодая женщина хотела покончить с собой, потому что ждала ребенка от человека, который изнасиловал ее. Александр Пороховщиков не допустил несчастья. Он приютил будущую маму, дал беременной денег и потом помогал до тех пор, пока она не вышла замуж за его друга — состоятельного польского бизнесмена.