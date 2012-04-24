В Петербурге представят таинственные монотипии Семена Иванченко

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24 апреля 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Персональная выставка Семена Иванченко открывается сегодня в Выставочном центре петербургского Союза художников, сообщили «БалтИнфо» организаторы.



Живописец и график Семен Иванченко (1952 г.р.) - академик СПбИА, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников РФ и член Союза дизайнеров РФ. В 1976 год окончил ЗНУИ им. Крупской, факультет станковой живописи и графики. В 1985 году окончил ЛВХПУ им. Мухиной, факультет промышленное искусство. Работает в области станковой живописи и графики (литография, монотипия, офорт, экслибрис).



Диапазон технических приемов художника не ограничен. В живописную ткань холста органично вплетаются старые натурные рисунки и акварели или фотографии с них, монотипии, цветная бумага. В монотипиях, как порой и в живописи, - словно случайное нагромождение, беспорядочных линий. Но этому хаосу противостоит лишь постепенно, при длительном всматривании читаемый образ зыбкий, едва уловимый, готовый вот-вот исчезнуть и погрузиться и погрузиться вновь в хаос жизни. Порой из хаотических линий рождаются таинственные знаки, наполненные магическим смыслом, напоминающие письмена древних культур.



Неисчерпаемы возможности монотипии, дающие порой неожиданные эффекты, позволяют художнику творить фантастические, необычайно красивые и многозначные образы. Это не просто всплеск энергии, но и попытка философического осмысления бытия.



Работы Семена Иванченко широко представлены в музеях и галереях Швеции, Словакии, Чехии, Венгрии, Украины и России, а также в частных собраниях о. Мальты, США, Японии, Финляндии, Италии, Англии, Китая.