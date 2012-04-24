Олег Табаков выстрелит из пушки Петропавловской крепости

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24 апреля 2012, 09:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В марте 2012 года театр «Табакерка» отметил юбилей. Четверть века назад, 1 марта 1987 года, на сцене маленького подвального театра на улице Чаплыгина был показан спектакль «Кресло» по повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба».



Сегодня в полдень основатель и художественный руководитель театра, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, народный артист СССР, лауреат Госпремий Олег Павлович Табаков произведет торжественный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.