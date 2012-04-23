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//Культура

Леонид Броневой повредил на сцене во время спектакля ногу

23 апреля 2012, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Народный артист СССР, актер  театра "Ленком" Леонид Броневой накануне вечером был госпитализирован после того, как упал на сцене в середине первого акта на спектакле "Королевские игры".

Сейчас известный актер чувствует себя нормально и находится дома. В театре рассказали, что  Броневой был госпитализирован  накануне вечером около 19.30 мск с подозрением на перелом шейки бедра в больницу №31.

Во время  спектакля народный артист СССР  немного оступился и упал. Вызванная "скорая помощь" отвезла его в больницу.  Броневому был сделан рентген.  Медики поставили диагноз - ушиб ноги. После врачебного осмотра  Броневой сразу же был отпущен домой.

ИЧ

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