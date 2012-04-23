Прощание с кинорежиссером Леонидом Менакером состоится на «Ленфильме»

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23 апреля 2012, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

kinopoisk.ru

Прощание с кинорежиссером Леонидом Менакером состоится в Петербурге на киностудии «Ленфильм» 25 апреля в 11.00 мск. Леонид Менакер скончался в субботу, 21 апреля, на 83-м году жизни.

Представители киностудии сообщили, что обратились к губернатору САнкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой похоронить известного кинорежиссера на кладбище в Комарово, где находятся могилы Анны Ахматовой, Александра Володина. Официального ответа от властей пока не поступило, пишут СМИ Петербурга.

Менакер снял фильмы: «Ночная смена», «Рассказ о простой вещи», «Молодая жена», «Завещание профессора Доуэля». Кинорежессер был представителем знаменитой творческой династии: его отец, также кинорежиссер Исаак Менакер, супруга - актриса Алла Чернова. Троюродные братья Леонида Менакера - актер Андрей Миронов и балетмейстер Кирилл Ласкари.