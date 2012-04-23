//Культура

23 апреля 2012, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

detlep.ru

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любы Толкалиной, внучка Андрея Кончаловского и правнучка Сергея Михалкова. Короче, из «михалковского» клана. В 7 лет Маша дала свое первое интервью, которое вошло в замечательную книгу «Детский лепет». Кроме того, рисунки Маши вместе с работами гениального Тонино Гуэрро стали иллюстрациями к изданию.

— Маша, у тебя есть хобби?

— Никакого такого хобби у меня нет. У меня есть серьезные увлечения — живопись, скульптура и выжигание по дереву. Но пока папа не разрешает купить приборчик, которым выжигают, — он считает, что я обязательно ткну им себе в глаз.

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