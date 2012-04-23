В Большом зале филармонии в Петербурге выступают лауреаты конкурса Прокофьева

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23 апреля 2012, 10:53 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

etvnet.com

В рамках гала-концерта прозвучат произведения лауреатов в сопровождении Государственного симфонического оркестра под управлением Александра Титова.



Сегодня в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится гала-концерт лауреатов VI Международного конкурса им. С.С. Прокофьева, который проходит в Санкт-Петербурге с 20 апреля по 3 мая.



В рамках гала-концерта прозвучат произведения лауреатов, прошедшие строгий отбор жюри, в сопровождении Государственного симфонического оркестра под управлением Александра Титова, солист – Николай Мажара.

Напомним, Международный конкурс имени С.С.Прокофьева учрежден Постановлением Совета Министров РСФСР в ознаменование 100-летия со дня рождения великого композитора, исторически проводится в Санкт-Петербурге по трём специальностям: симфоническое дирижирование, композиция и фортепиано.



В 2002 году конкурс имени С.С. Прокофьева получает эгиду ЮНЕСКО.



На сегодняшний день международный конкурс имени С.С. Прокофьева один из основных музыкальных конкурсов Российской Федерации. С 1997 года он принят в состав Всемирной Федерации международных музыкальных конкурсов в Женеве, где вместе с конкурсом имени П.И. Чайковского, представляет музыкальное искусство России.



Конкурс открывает миру новые имена, помогает им в дальнейшем профессиональном развитии и способствует объединению культур и наций. Победа в конкурсе имени С.С. Прокофьева является важной ступенью в профессиональной жизни каждого музыканта. За свою 20-летнюю историю, конкурс имени С.С. Прокофьева открыл миру теперь уже известных дирижеров, композиторов, пианистов.