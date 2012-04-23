Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

В Лондоне на шекспировском театральном фестивале Россию представят вахтанговцы

23 апреля 2012, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

Московский театр имени Вахтангова представит Россию на фестивале шекспировских постановок, который начался с понедельника в лондонском театре "Глобус". Театральная труппа выступит со спектаклем "Мера за меру".

Фестиваль открылся 23 апреля и будет идти шесть недель, в течение которых пройдут несколько мировых премьер.

В Globe to Globe примут участие 37 трупп, а спектакли будут сыграны на 37 языках. В числе прочих, на подмостках театра "Глобус" будет показан спектакль "Ромео и Джульетта" из Ирака, а также "Троил и Крессида" на языке маори, отмечает BBC News.

 Впервые на сцене театра целиком одна пьеса будет поставлена на британском языке жестов.

Одним из самых молодых участников фестиваля оказалась труппа из Республики Южного Судана, ставшей независимым государством 9 июля 2011 года. Артисты представят пьесу "Цимбелин". Кроме того, в Великобританию приедут театры из Сербии, Македонии, Албании, Кореи, Бразилии, Афганистана и других стран.

Globe to Globe проходит в рамках Мирового шекспировского фестиваля, в котором примут участие тысячи артистов из разных. Они сыграют в 70 постановках; а в Британском музее пройдет выставка, посвященная Уильяму Шекспиру.

Организация фестиваля в этом году обойдется в 1,8 миллиона фунтов стерлингов. Частично затраты на Globe to Globe покроет Лондонский Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских Игр, который пройдут в 2012 году.

Напомним, театр "Глобус" был построен в Лондоне в 1599 году на средства актерской труппы "Слуги лорда-камергера", к которой принадлежал и Шекспир. В 1613 театр сгорел, затем его восстановили и в таком виде он просуществовал до 1642 года. Современный "Глобус" был построен на прежнем месте и открыт в 1997 году.

ЛБ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…