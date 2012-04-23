В Лондоне на шекспировском театральном фестивале Россию представят вахтанговцы

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23 апреля 2012, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

Московский театр имени Вахтангова представит Россию на фестивале шекспировских постановок, который начался с понедельника в лондонском театре "Глобус". Театральная труппа выступит со спектаклем "Мера за меру".

Фестиваль открылся 23 апреля и будет идти шесть недель, в течение которых пройдут несколько мировых премьер.



В Globe to Globe примут участие 37 трупп, а спектакли будут сыграны на 37 языках. В числе прочих, на подмостках театра "Глобус" будет показан спектакль "Ромео и Джульетта" из Ирака, а также "Троил и Крессида" на языке маори, отмечает BBC News.

Впервые на сцене театра целиком одна пьеса будет поставлена на британском языке жестов.

Одним из самых молодых участников фестиваля оказалась труппа из Республики Южного Судана, ставшей независимым государством 9 июля 2011 года. Артисты представят пьесу "Цимбелин". Кроме того, в Великобританию приедут театры из Сербии, Македонии, Албании, Кореи, Бразилии, Афганистана и других стран.

Globe to Globe проходит в рамках Мирового шекспировского фестиваля, в котором примут участие тысячи артистов из разных. Они сыграют в 70 постановках; а в Британском музее пройдет выставка, посвященная Уильяму Шекспиру.

Организация фестиваля в этом году обойдется в 1,8 миллиона фунтов стерлингов. Частично затраты на Globe to Globe покроет Лондонский Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских Игр, который пройдут в 2012 году.

Напомним, театр "Глобус" был построен в Лондоне в 1599 году на средства актерской труппы "Слуги лорда-камергера", к которой принадлежал и Шекспир. В 1613 театр сгорел, затем его восстановили и в таком виде он просуществовал до 1642 года. Современный "Глобус" был построен на прежнем месте и открыт в 1997 году.