В Петербурге начинается третий фестиваль духовной музыки «Глория»

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22 апреля 2012, 15:17 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

hor-gloria.narod.ru

Третий Международный фестиваль современной духовной музыки «Глория» (Gloria) и в его рамках Третий международный конкурс современной духовной и полифонической музыки «Полифоника» (Polyphonica) будут проходить с 22 по 30 апреля 2012 года в Северной столице. Об этом «БалтИнфо» сообщили организаторы фестивалей.



Мероприятия откроются хоровым концертом в Шведской церкви святой Екатерины.

«Духовная музыка - это бесценный пласт культуры каждого уважающего себя народа и всего человечества в целом. Однако время не стоит на месте – меняются люди, меняются их интересы и вкусы. Претерпевает ряд изменений и музыка. Кредо нашего фестиваля – «Духовность и Креативность. Вечность и Современность», - рассказали организаторы.

На фестивале и конкурсе современной духовной музыки Gloria будут исполняться произведения как православной традиции, так и других ветвей христианства. Цель фестиваля – вызвать интерес у людей к музыке, показать ее красоту и значимость для духовного и нравственного развития, сделать ее более доступной для восприятия.



Учредителями и организаторами фестиваля и конкурса современной духовной и полифонической музыки являются: Комитет по культуре Ленинградской области; Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Самары; Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга, Шведский приход евангелическо-лютеранской церкви святой Екатерины; Петербургский центр развития духовной культуры (организатор фестиваля и конкурса).

Мероприятия фестиваля проходят также при поддержке Комитета по культуре петербургской администрации, Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, а также петербургского Дома молодежи.