//Культура

21 апреля 2012, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Кто он актер, сыгравший таможенника Верещагина в фильме "Белое солнце пустыни", игрой которого вот уже сорок с лишним лет восхищаются и поколение шестидесятников, и молодые зрители?

Он родился и ушел из мира в апреле. И как, весенняя природа стремительно впитывает в себя обновление, так и он обладал огромной жаждой жить. В новой книге «Госпожа удача» собраны воспоминания об удивительном актере и человеке Павле Борисовиче Луспекаеве (1927-1970) его друзей и коллег - В. Мотыля, Т.Дорониной, С. Юрского, К. Лаврова, И. Краско, О. Басилашвили, О. Борисова, М. Козакова.

Нерв книги – пронзительно искренний дневник самого Луспекаева, в котором он раскрывается как сильный, мужественный человек, бросивший вызов неизлечимому недугу. «Я просто счастлив! Я чувствую радость на сердце! А все потому, что у меня налаживается с моей обувью. Мне казалось, что мне больше нельзя будет ходить. Но сегодня я прошел по комнате 750 метров!» - делится актер. Полностью дневник публикуется впервые.







