На Яузском бульваре в Москве появится памятник Расулу Гамзатову

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20 апреля 2012, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве до конца текущего года будет установлен памятник поэту Расулу Гамзатову. Монумент будет установлен на Яузском бульваре напротив д.16/2, стр.2. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

В соответствии с документом, принято решение установить памятник в срок до 31 декабря 2012г. Об этом пишет РБК. После возведения монумента его текущее содержание будет обеспечивать префектура Центрального административного округа.