Театр им. В.Ф.Комиссаржевской представляет премьеру «Карусель любви»

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20 апреля 2012, 13:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Как сообщили в Комитете по культуре, сегодня в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской состоится премьера «Карусель любви» по пьесе Дэвида Хэйра «Голубая комната».



«Голубая комната» - это пьеса о потерявшихся в большом городе мужчинах и женщинах. О тех, кто в погоне за глубокими чувствами, теряет вкус к жизни. В мимолетных свиданиях герои разных социальных этажей, как эстафетную палочку, передают по кругу свое одиночество и тоску по любви. Искажение самой сути любви становится нормой современного мира с его бешеными темпами, быстрыми отношениями и вечной погоней за недостижимым.

В спектакле заняты з.а. РФ Маргарита Бычкова, Евгения Игумнова, Евгений Иванов и другие. Премьерные показы пройдут также 21 и 28 апреля.