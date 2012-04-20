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20 апреля 2012, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

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Идея проведения в России "Библионочи" родилась в недрах социальных сетей. Образцом послужила Московская библиотека им. Тургенева, устроившая яркую литературную акцию в "Ночь музеев".





В Москве в ночь на субботу будут работать 30 крупнейших библиотек, несколько книжных магазинов и арт-площадок, где состоятся встречи с писателями, выставки, мастер-классы и концерты.

Библиотека-читальня им. Тургенева предложит программы на любой вкус, в библиотеке Некрасова ночь пройдет в стиле ретро, в Государственной детской библиотеке откроется "филиал" школы магии и волшебства Хогвартс, где пройдут уроки зельеварения и прорицания.