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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

В США скончался создатель премии American Music Award

19 апреля 2012, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

82-летний продюсер и телеведущий, создатель всемирно известной премии American Music Award, Дик Кларк скончался в среду утром в результате сердечного приступа в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Дик Кларк получил широкую известность около полувека назад, в 1950-х гг., когда работал ведущим программы "Американская эстрада", первым героем которой стал Элвис Пресли.
В 1973 году Дик Кларк по заказу телеканала ABC создал музыкальную премию American Music Award.
ЕП

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