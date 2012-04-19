В США скончался создатель премии American Music Award

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19 апреля 2012, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

82-летний продюсер и телеведущий, создатель всемирно известной премии American Music Award, Дик Кларк скончался в среду утром в результате сердечного приступа в одной из больниц Лос-Анджелеса.





Дик Кларк получил широкую известность около полувека назад, в 1950-х гг., когда работал ведущим программы "Американская эстрада", первым героем которой стал Элвис Пресли.

В 1973 году Дик Кларк по заказу телеканала ABC создал музыкальную премию American Music Award.