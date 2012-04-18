Москва простилась с Александром Пороховщиковым (ВИДЕО)

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18 апреля 2012, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Москва простилась сегодня с народным артистом России Александром Пороховщиковым. Гражданская панихида прошла в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, где долгие годы работал актер.



Гроб с телом артиста был установлен на сцене, рядом находились родственники и самые близкие друзья. Прощание открыл художественный руководитель театра Евгений Писарев, который несколько лет был партнером Пороховщикова в спектакле "Ревизор" - он играл Хлестакова, а Александр Шалвович - городничего.

"Я имел честь выходить с ним на сцену", - сказал Писарев. Он заметил, что играть с ним было очень сложно: "Рядом с ним невозможно было фальшивить". Режиссер добавил, что кончина Пороховщикова - потеря не только выдающегося артиста, но и достойного, честного и доброго человека". «Он прожил не очень счастливую жизнь в искусстве, с его талантом и его внешними данными он мог претендовать на большее, но он прожил свою очень достойно, любил маму, любил жену и людей».

Предполагалось, что прощание продлится в Театре Пушкина до 13:00 мск. Однако оно закончилось раньше - с артистом уже простились все желающие. Зал театра был заполнен больше, чем наполовину, рядом со зданием планировали установить турникеты, но они не понадобились, поскольку большого потока людей не было.

После гражданской панихиды - отпевание в храме подмосковного поселка Рождествено, там же и похороны.



