«Взгляд»: как клоунада стала оружием в холодной войне

//Культура

18 апреля 2012, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

25 лет назад, в апреле 1987 года, на заседании ЦК КПСС было принято закрытое решение о создании молодежной вечерней пятничной передачи, которая, в частности, отвлекала бы слушателей от выпусков Севы Новгородцева на вражеской британской радиостанции Би – Би - Си.



Так родился легендарный «Взгляд» - программа, перевернувшая представление советских зрителей о телевидении. Известный журналист Евгений Додолев не только был знаком со всеми участниками исторического телепроекта, но даже сам провел 10 из 170 его эфиров. Автор вспоминает:

- Помню, как мы с Любимовым и еще одним человеком сидели у него дома в Измайлово, на тесной кухне малогабаритной «однушки». И Саша сказал: «Листа надо «убить». Сделаем из него клоуна...

О том, как это было, и что стало с теми, кто стоял у истоков самого рейтингового проекта отечественного телевидения его новая книга «The Взгляд» - Битлы перестройки».