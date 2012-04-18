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//Культура

У Светланы Немоляевой cегодня юбилей (ВИДЕО)

18 апреля 2012, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Одна из самых любимых актрис российского кино и театра Светлана Немоляева сегодня отмечает свой 75-летний юбилей. Президент РФ направил поздравительную телеграмму народной артистке в связи с юбилеем.


Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года.
В 1980 году ей присвоено звание народной артистки РСФСР. В феврале 2007 года награждена орденом за заслуги перед Отечеством IV степени.
Сегодня зрители могут увидеть актрису в спектаклях «Мой век», «Круг», «Женитьба», «Карамазовы», «Мертвые Души».
Зрителям запомнились образы Оли Рыжовой в фильме «Служебный роман», жена Гуськова в «Гараже» и Аглая в «Небесах обетованных» Эльдара Рязанова, Романовская из фильма «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского и многие другие.
Дмитрий Медведев отправил актрисе поздравительную телеграмму: «Представительница известной творческой династии, вы связали свою судьбу с прославленным театром имени Маяковского и состоялись как яркая, многогранная актриса», - говорится в поздравлении. – «Успех сопутствовал вам и в кинематографе, где вы сыграли десятки запоминающихся ролей. Фильмыс вашим участием вошли в «золотой фонд» отечественного искусства. Они и сегодня популярны среди зрителей разных поколений».

НС

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