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Александр Калягин получил орден к юбилею (ВИДЕО)
17 апреля 2012, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Александрович Калягин награжден орденом Почета. Хороший подарок к юбилею - знаменитому актеру 25 мая исполнится 70 лет.
Александр Александрович Калягин - народный артист РСФСР, дважды лауреат Госпремии СССР, член Общественной палаты и глава Союза театральных деятелей и доверенное лицо кандидата Владимира Путина на последних президентских выборах.
Наряду с ним награду получили главный ученый секретарь президиума Академии наук Олег Кошкин и вице-президент Российской академии художеств Анатолий Левитин.