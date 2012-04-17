Зураб Церетели создаст памятник своему другу Александру Пороховщикову

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17 апреля 2012, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Скульптор и художник, президент Российской академии художеств Зураб Церетели работает над эскизами памятника своему другу, актеру Александру Пороховщикову. Место для установки монумента пока не определено.



"Я его хорошо знал и мне очень жаль, что он ушел из жизни, поэтому я хочу увековечить его образ в вечном материале - в бронзе, и сейчас работаю над вариантами памятника", - рассказал Церетели, сообщает РИА Новости.

Звонки многочисленных друзей Пороховщикова укрепили это желание.

В памятнике Церетели хочет отразить то, каким актер был в жизни.

Прощание с Александром Пороховщиковым состоится завтра в театре имени Пушкина, где Александр Шалвович познакомился со своей женой Ириной. В гроб к актеру положат прядь волос его покойной жены и обручальные кольца, которые много лет назад соединили их с Ириной.