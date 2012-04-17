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//Культура

Сергей Зверев: поет колыбельную песню своей дочке (ВИДЕО)

17 апреля 2012, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

detlep.ru
detlep.ru

Сначала популярный стилист Сергей Зверев утверждал, что не собирается пиариться за счет своей неожиданно появившейся малютки-дочки. Но теперь прочувствовав, какое счастье могут приносить маленькие дети, он стремится как можно раньше закончить работу и нянчится с девочкой.
Сергей даже придумал для дочери колыбельную и уверяет, что малышка ему подпевает!
Посмотрите как трогательно поет Сергей Зверев колыбельную для малютки.
(Подробности+видео)

АН

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