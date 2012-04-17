Андрей Максимов научит правильно общаться, чтобы стать успешным

//Культура

17 апреля 2012, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Известный телеведущий, писатель Андрей Максимов взял в своей жизни тысячи интервью у самых разных людей, в том числе знаменитых на весь мир, и по праву считается одним из лучших интервьюеров нашей страны. Он написал немало книг, в том числе знаменитую трилогию «Многослов», где рассказывает смысл многих расхожих слов и понятий. Кажется, он все знает о том, как правильно общаться и получать информацию. Значит, настала пора начать делиться этими знаниями.



Андрей Максимов создал свой мастер-класс, в котором рассказывает о самых главных ошибках в общении и способах их устранения, чтобы верное общение приносило удовлетворение и вселяло уверенность. Тогда успешными станут не только деловые отношения, но и личные (общаться с супругом – это, представьте себе, тоже интервью), и любые другие, даже с продавцом. «Мы много занимаемся телом, мужчины бреются, женщины красятся. Фитнес и массаж. Мы заботимся о душе, читаем книжки и ходим в театр, в кино. Но никто не занимается организацией своих мыслей. Наш мыслительный процесс никак не организован и замусорен обыденными мыслями. Мыслить — значит, на основе анализа происходящей действительности и своих знаний самостоятельно делать выводы, суждения», - говорит Андрей Максимов.

В ближайшую среду 18 апреля в 19.00 в Сити Классе состоится мастер-класс Андрея Максимова

В программе лекции:



1. Почему люди никогда не говорят нам то, что мы хотим от них узнать?

- Интервью – как самый распространенный вид общения. Журналист, спрашивающий у Президента о его политической программе, и мальчик, интересующийся у девочки, любит ли она его, - оба берут интервью.

- Почему люди, произнося одни и те же слова, имеют в виду совершенно разные вещи?

- Что такое информация, которую мы хотим получить от человека в обыденной жизни?

- Кто такие Думающий и Доказывающий, живущие в голове каждого человека?

- Что такое «гигиена мозга», и почему мы категорически не хотим ею заниматься?

- Что такое «вопросы сущностные» и «вопросы насущные», и как научиться размышлять?

2. Как сделать так, чтобы получать от людей необходимую вам информацию?

- Почему для получения информации надо сделать так, чтобы Ваш собеседник стал центром Вселенной?

- Что значит позиция «Здравствуйте, это я», и чем она отличается от позиции «Здравствуйте, это вы»?

- Почему, не умея общаться, невозможно стать счастливым?

- Как перебивать собеседника, чтобы он не обозлился?

- Какие вопросы нужно задавать человеку, и какие - категорически нельзя?



В перерыве и после лекции можно будет купить книги Андрея Максимова, в том числе «Многослов-3. Прочистите ваши уши» (первая философская книга для подростков), а также «Интеллигенция и гламур».

Место проведения: ЕКЦ / м.Баррикадная / ул. Б. Никитская, 47/3



