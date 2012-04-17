//Культура

17 апреля 2012, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Машенька Леонидова в 4,5 годика дала свое первое интервью, которое вошло в нашу замечательную книгу "Детский лепет". Папа Маши знаменитый певец и музыкант Максим Леонидов.

— Мама чем занимается?

— Ничем не занимается.

— Как-то не верится... Может, книжки читает?

— Ей книжки некогда читать, у нас же братик Леня маленький! Ему год всего. Она как встанет, так сразу его то одевает, то раздевает... Еще папу кормит.

— А на тебя, бедную, никто внимания не обращает...

— Вот и неправда — все обращают! Со мной даже папа играет!

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