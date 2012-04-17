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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Дочь Максима Леонидова: "Папе работать не надо, он музыкант"

17 апреля 2012, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Машенька Леонидова в 4,5 годика дала свое первое интервью, которое вошло в нашу замечательную книгу "Детский лепет". Папа Маши знаменитый певец и музыкант Максим Леонидов.
— Мама чем занимается?
— Ничем не занимается.
— Как-то не верится... Может, книжки читает?
— Ей книжки некогда читать, у нас же братик Леня маленький! Ему год всего. Она как встанет, так сразу его то одевает, то раздевает... Еще папу кормит.
— А на тебя, бедную, никто внимания не обращает...
— Вот и неправда — все обращают! Со мной даже папа играет!
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АН

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