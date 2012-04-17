Взгляд документалиста на семью Михалковых и многих других

//Культура

17 апреля 2012, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Представляем вам книгу известного оператора-документалиста Дмитрия Федоровского «Пазл. Вокруг да около кино». Книга эта о «моем «Детстве, юности и университетах».

Словно кадры с кинопленки воспроизводятся на страницах события далекие и близкие: шторм в Тихом океане, пекло в Индонезии, аэродром на «ЗФИ» в Арктике, встречи с Геннадием Шпаликовым, Зиновием Гердтом, Роланом Быковым, Сергеем Параджановым, с семьей Сергея Михалкова. Автор посвятил книгу своему деду - известному театральному художнику Федору Федоровскому.

«Гена вошел и сразу уставился на французское чудо.

-Интересно, сколько же туда входит?

- Я думаю, пять бутылок войдет.

- Ого! Ладно, где машинка? Я напишу заявку для Гии Данелии, я придумал сценарий, будет называться «Шагаю по Москве», - быстро скороговоркой сказал он, - потом поеду на Мосфильм, получу аванс и вернусь. Проверим, войдет или нет...»