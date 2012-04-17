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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Взгляд документалиста на семью Михалковых и многих других

17 апреля 2012, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Представляем вам книгу известного оператора-документалиста Дмитрия Федоровского «Пазл. Вокруг да около кино». Книга эта о «моем «Детстве, юности и университетах».

Словно кадры с  кинопленки воспроизводятся на страницах  события далекие и близкие: шторм в Тихом океане, пекло в Индонезии, аэродром на «ЗФИ» в Арктике, встречи с  Геннадием Шпаликовым, Зиновием Гердтом, Роланом  Быковым, Сергеем Параджановым, с семьей Сергея Михалкова. Автор посвятил книгу своему деду -  известному театральному художнику Федору Федоровскому.

«Гена вошел и сразу уставился на французское чудо.

-Интересно, сколько же туда входит?

- Я думаю, пять бутылок войдет.

- Ого! Ладно, где машинка? Я напишу заявку для Гии Данелии, я придумал сценарий, будет называться «Шагаю по Москве», - быстро скороговоркой сказал он, - потом поеду на Мосфильм, получу аванс и вернусь. Проверим, войдет или нет...»

 

 

 

 

 

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