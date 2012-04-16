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16 апреля 2012, 23:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в понедельник состоялась церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". Вручение статуэток проходило на исторической сцене Большого театра.

Спектакль "Счастье" Александринского театра стал лучшим в номинации "Спектакль большой формы". Постановка "Отморозки" получила "Золотую маску" в номинации "Спектакль малой формы".

Лучшей драматической актрисой признана Светлана Замараева за роль в спектакле "Без вины виноватые" Театра юного зрителя (Екатеринбург). Лучшим драматическим актером признан Евгений Миронов. Он был награжден за роль Калигулы в одноименном спектакле.

Народный артист России, калужский театр областной драмы Михаил Пахоменко спал первым обладателем почетной номинации "За выдающийся вклад в театральное искусство". Вторую премию "За выдающийся вклад в театральное искусство" получил знаменитый театральный художник из Санкт-Петербурга Эдуард Кочергин.

"Золотую Маску" за вклад в искусство получил Петр Наумович Фоменко.

Жюри решило не присуждать премии в номинациях "Лучший спектакль в оперетте (мюзикле)" и лучшие женская и мужская роли в оперетте (мюзикле).