//Культура

15 апреля 2012, 12:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В России в ночь с предстоящей пятницы на субботу пройдет социально-культурная акция "Библионочь". 20-21 апреля 2012 года библиотеки—участники акции по всей стране будут работать с 19:00 до 01:00 часа. В Москве к акции присоединились 28 библиотек.

В числе столичных участников акции - библиотека-читальня им. И.С.Тургеневава в Бобровом переулке, государственная публичная историческая библиотека России в Старосадовском, библиотека Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" в Каретном ряду, детская библиотека в Центре культурного наследия Валентина Берестова на Крылатских холмах, библиотека №55–интеллект-центр по работе с ветеранами на улице Габричевского и многие другие.

"Ожидается, что в период проведения акции "Библионочь" каждую из 28 библиотек посетят около 1000 человек. В рамках акции в библиотеках будут проходить встречи с известными писателями, музыкантами, художниками, состоятся лекции и мастер-классы, а также у посетителей будет возможность поиграть в интеллектуальные игры.Например, в библиотеке им. Н.А.Некрасова подготовлена программа в советском стиле", - сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Перед зданием "некрасовки" будет работать выставка ретро-автомобилей эпохи СССР, в самой библиотеке будут игровые автоматы советского периода, пройдет выставка плакатов советского времени "Советский спорт", дегустация советских напитков и даже мастер-класс по прическам советского периода.

Пройдут встречи с писателями Татьяной Веденской, Вячеславом Пьецухом, а Тамара Глоба в рамках проекта "Ночные чтения АСТ" расскажет о прогнозах любви в гороскопах, сказках и детективной истории.

"В 23.00 в библиотеке начнется чтение сказок Сергея Козлова про Ежика, Медвежонка и Зайца по ролям, в спальниках и с фонариками. Чтения продлятся до последнего читателя", - говорится в сообщении.

В ходе проведения акции "Библионочь" будет установлено онлайн-общение с библиотеками Москвы и России.

Полная программа акции будет опубликована на сайте Департамента культуры города Москвы в ближайшее время, обещает столичная мэрия.