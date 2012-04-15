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В Гатчинском дворце специальная экскурсия - "Будни и праздники во дворце"
15 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В жилых покоях семьи Александра III и в парадных залах экскурсоводы расскажут, как проходила повседневная жизнь царской семьи и как отмечали Пасху в Гатчинском дворце.
В ходе экскурсии на выставке одного экспоната выставлена резная икона, подаренная Александру III афонскими монахами на 10-летие коронации. Экскурсия завершается в действующей домовой церкви.
АН