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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура

В Гатчинском дворце специальная экскурсия - "Будни и праздники во дворце"

15 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Гатчинском дворце специальная экскурсия - "Будни и праздники во дворце"
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В жилых покоях семьи Александра III и в парадных залах экскурсоводы расскажут, как проходила повседневная  жизнь царской семьи и как отмечали Пасху в Гатчинском дворце.

 В ходе экскурсии на выставке одного экспоната выставлена резная икона, подаренная  Александру III  афонскими монахами на 10-летие коронации. Экскурсия завершается в действующей домовой  церкви.

АН