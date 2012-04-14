Театр песни Аллы Пугачевой построят за 12 млрд. рублей

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14 апреля 2012, 13:03 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Несколько залов для концертов и выставок, а также рестораны и парковка войдут в состав культурного центра Аллы Пугачевой на Васильевском острове Петербурга.



По словам президента корпорации PMI Евгения Финкельштейна, вместимость залов трансформеров составит от 3,5 до 14 тыс. зрителей. Сама площадка займет 19 тысяч квадратных метров, 6 тысяч - выставочный зал, который будет работать как независимый проект".



Кроме того, в состав комплекса войдут двухэтажный паркинг, рестораны и площади для симпозиумов. Центр на Васильевском острове сможет конкурировать с культурными подмостками Дубая и Монте-Карло, отмечает "Интерфакс".

"Площадка будет иметь совершенно другое название, ее продадут под некий бренд, как это делается во всем мире. Мы просто строим театр, а не делаем бренд. Наша компания называется "Театра песни Аллы Пугачевой", но это не значит, что так же будет называться сам центр", - пояснил Финкельштейн.



Он также рассказал, что в настоящее время руководство компании решает вопрос о том, как будет финансироваться строительство. "Сейчас мы выбираем между банками и инвесторами. Проект интересен, думаю, для всех это будет большая честь", - сообщил Финкельштейн.



О точных сроках строительства пока не сообщается. По данным руководства компании "Театр песни Аллы Пугачевой", стоимость проекта составит примерно 12 млрд рублей.



Театр песни на Васильевском острове Петербурга планируется построить в течение нескольких последних лет устье реки Смоленки. Как рассказывала сама А. Пугачева, идею строительства театра она пыталась воплотить в жизнь уже много лет, однако сделать это в Москве не получилось.