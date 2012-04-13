Быстрицкая опровергла слухи об увольнении

Известная актриса театра и кино Элина Быстрицкая опровергла слухи об ее уходе из Малого театра. По словам Быстрицкой, никакого конфликта с режиссером не существует.

Об увольнении ведущей актрисы Малого театра Элины Быстрицкой ранее написал в социальной сети Facebook сотрудник телекомпании НТВ Константин Кошкин. В качестве причины ухода было названо "непреодолимое противоречие с режиссером Андреем Житинкиным и художником по костюмам Вячеславом Зайцевым".

"Я никуда не ушла из Малого театра. Просто попросила отпуск, необходимый мне по моим семейным и другим делам. И меня отпустили", - рассказала актриса РИА Новости.

Быстрицкая отрицает, что у нее был в стенах театра какой-либо конфликт.