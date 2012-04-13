Актриса Элина Быстрицкая покинет Малый театр

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая уходит из Малого театра. Актриса уже написала заявление об увольнении. Об уходе из Государственного академического Малого театра Быстрицкой сообщил на своей странице в Facebook сотрудник телекомпании НТВ Константин Кошкин.

По его данным, Быстрицкая уже предупредила директора театра и не собирается в него возвращаться. Возможно, актриса уедет в Израиль. "Причина ухода? А без причин! Вернее причины есть – непреодолимые противоречия с поэтом Александром Пушкиным, режиссером Андреем Житинкиным и художником по костюмам Вячеславом Зайцевым", – пишет Кошкин. О разногласиях стало известно во время репетиций "Пиковой дамы", премьера которой была назначена на 24 апреля, сообщает Лента.ру.

По словам Кошкина, Элине Быстрицкой не нравилось, что в тексте Пушкина старой графине, чью роль она и репетировала, отведено очень мало места. Для нее были сшиты специальные костюмы, которые она хотела, но Вячеслав Зайцев отказался "одевать ее дальше".

Одна из самых красивых российских актрис Элина Быстрицкая проработала в Малом театре с 1958 года. Актриса окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1953 году. Начала службу в Вильнюсском русском драматическом театре и в Московском драматическом театре имени Пушкина, и только после этого перешла в Малый театр, где сыграла около тридцати ролей. В картине Сергея Герасимова "Тихий дон" актриса сыграла Аксинью, и эта роль принесла ей известнось.