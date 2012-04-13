Каким стал внук Олега Янковского?

20 мая исполняется три года, как ушел из жизни Народный артист СССР Олег Янковский. Для Олега Ивановича семья была на первом месте. Он обожал своих внуков. Примечательно, что актерскую династию продолжил внук актера.

Ивану Янковскому -22 года. Он сын режиссёра и актёра Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры. Окончил Международную киношколу. В 2009 г. поступил в РАТИ (ГИТИС), специальность - актерское искусство. Увидеть Ивана можно в спектаклях ГИТИСА на Малом Кисловском переулке.

(Подробности+фото)