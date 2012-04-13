В крипте домовой церкви Гатчинского дворца открывается выставка Елены Киселевой

Экспозиция «Метаморфозы портрета» насчитывает около 40 работ. Это портреты, выполненные в различных техниках - пастели, офорте, сериографии, коллаже. На картинах изображены известные деятели культуры и искусства, политики, исторические персонажи и простые люди - наши современники.

Посетители увидят разнообразие портретных жанрах: от интимно-камерного до репрезентативного, парадного, исторического, от традиционного до провокационно-авангардного. По мнению искусствоведов, портреты, написанные Еленой Киселевой, психологичны и позволяют прикоснуться к внутреннему миру персонажей. Они одухотворены и часто романтичны. Специалисты отмечают, что аллюзии к шедеврам мировой классики, поэтические и прозаические реминисценции делают работы художницы многослойными и объемными.