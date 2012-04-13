В Аничковом дворце Петербурга юбилей

На презентации будет представлена работа таких значимых направлений деятельности Дворца как: работа с дошкольниками, спорт, научно-исследовательская деятельность учащихся, развитие технического творчества, поддержка детских и молодежных социальных инициатив, работа с педагогическими кадрами и деятельность загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный».

Презентация — это уникальная возможность своими глазами увидеть конкретные примеры деятельности Дворца по развитию дополнительного образования.

В программе мероприятия: выставка «Дворец глазами детей», обзор печатных изданий о Дворце, выставка достижений воспитанников и сборников детских творческих работ, работа семи презентационных площадок.